UEFA'dan Cüneyt Çakır'a tam not

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Porto ile Roma karşı karşıya geldi. Portekiz ekibinin 3-1 kazanarak çeyrek finale kaldığı mücadelede Cüneyt Çakır'ın verdiği kararlar çok tartışıldı.

ÇAKIR'IN İKİ KARARI DA DOĞRU

UEFA resmi sitesinden Şampiyonlar Ligi'nde oynanan karşılaşmaların VAR raporlarını açıkladı. Porto-Roma mücadelesinde iki kritik karara imza atan Çakır'ın, iki kararının da doğru olduğu belirtildi.

(UEFA'nın açıkladığı raporda yer alan grafik)

Porto'nun uzatma bölümünde kazandığı penaltı kararına açıklık getiren UEFA, Romalı futbolcunun ofsaytı bozduğunu ve Çakır'ın beyaz noktayı göstererek doğru bir karar aldığını ifade etti.

İtalyan ekibinin en çok itiraz ettiği pozisyon ise uzatma dakikalarının son bölümünde yaşandı. Roma'nın penaltı beklediği anlarda pozisyona yakın olan Çakır'ın, yaşananları gördüğü için VAR'a gitmediği ve kulaklıkla VAR odasındaki meslektaşlarıyla konuşarak kararını teyit ettirdiği aktarıldı.

İTALYA'DA ÇAKIR'A TEPKİ

Roma Başkanı Jim Pallotta, Cüneyt Çakır'ın yönetimiyle ilgili şunları söylemişti: "Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde VAR'ın olmasını istedik. Çünkü yarı finalde ve bu gece hakkımız çalındı. Patrik Schick, ceza sahasında net bir şekilde düşürüldü. VAR'da da bu gösterildi ama hakem hiçbir şey vermedi. Bu saçmalıktan bıktım. Hakem için zor olabilir ama bu şekilde kaybetmek utanç verici"

Öte yandan İtalyan basını Cüneyt Çakır'ın yönetimini eleştirerek, turu kendilerinden çaldığını manşetlerine taşımıştı.



