UEFA’dan Fenerbahçe-Zenit maçına inceleme

Fenerbahçe’nin Zenit ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında tribünlerde yaşanan olaylar sebebiyle UEFA tarafından incelemeye alınacak. Hem Fenerbahçe hem de Zenit tribününde merdiven boşluklarının dolu olması ve kötü tezahürat sebebiyle UEFA gözlemcileri iki takım hakkında incelemelere başladı.

ÇİRKİN TEZAHÜRAT VE MEŞALE

Karşılaşmanın ilk yarısında Zenit tribünlerinin attığı meşaleye dikkat çeken UEFA yetkilileri, Rus kulübünü disiplin kuruluna sevk ederken, aynı zamanda çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle iki kulübü birden yeniden disiplin kuruluna sevk etti.

UEFA gözlemcilerinin raporlarını da dikkate alacak olan kurul, yaptığı incelemelerin ardından 28 Mart’ta konuyla ilgili olarak kararını verecek.