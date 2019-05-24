UEFA'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

UEFA, FFP konusunda yaptığı anlaşmanın incelenmesinin ardından Fenerbahçe'nin ise bir üst kurula sevk edildiği açıklandı. UEFA, Galatasaray'ın ise FFP anlaşması kapsamında 2018/19 gerekliliklerini yerine getirdiğini duyurdu.

BAŞA BAŞ BÜTÇE GEREKLİLİĞİ YERİNE GETİRİLMEDİ

UEFA'nın yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin Mayıs 2016'da imzaladığı anlaşma sonrasında 2018/2019 sezonu için "başa baş" bütçe gerekliliğini yerine getirmediği kaydedildi.

KARAR 2 HAFTA İÇİNDE AÇIKLANIR

UEFA, Fenerbahçe'nin Kulüp Finansal Kontrol Yargı Birimi'ne sevk edildiğini kaydetti. Fenerbahçe ile ilgili kararın, 2 hafta içinde çıkması bekleniyor.

GALATASARAY'A GEÇER NOT

UEFA'nın yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın UEFA ile imzaladığı anlaşmanın doğrultusunda 2018/19 sezonu için hedeflerini tamamiyle gerçekleştirdiği ve bu sezon bir yaptırım uygulanmayacağı kaydedildi.

Öte yandan Galatasaray ile yapılan anlaşmanın 2021/22 sezonuna kadar geçerli olduğu ve sarı-kırmızılıların izleme periyodunun devam ettiği duyuruldu.