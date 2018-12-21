UEFA'dan FFP için iki takıma 1 yıl ceza

UEFA, Financial Fair Play (FFP) kriterlerinde acımadı ve üç takıma ceza verdi. Makedonya takımı Vardar ve Bulgar ekibi Levski Sofya'ya FFP kriterlerine uymadıkları için 1 yıl Avrupa'dan men cezası verildi.

İki takım, 28 Şubat 2019 tarihine kadar borçlarını ödememesi halinde ise 2019/20 ve 2020/21 sezonlarında da Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edemeyecek. Ayrıca Vardar ve Levski Sofya'ya 100 bin euro para cezası verildi.

SPORTING'E PARA CEZASI

UEFA, öte yandan Portekiz'den Sporting kulübüne de 50 bin euro para cezası verdi.