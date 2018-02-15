UEFA'dan Galatasaray'a ceza geliyor

Galatasaray'ı içinde bulunduğu ekonomik çıkmazdan kurtarmak için çare arayan başkan Mustafa Cengiz, göreve gelir gelmez mali tabloları inceleme altına aldı. UEFA ile 9 Mart'ta masaya oturacak olan Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün en az cezayı alması için ekstra çalışıyor.

6 YILDA 300 MİLYON EURO ZARAR

Galatasaray Sportif AŞ'nin Ocak 2011-Kasım 2017 tarihleri arasında 298 milyon euro zarar ettiği ortaya çıktı. 300 milyon euroya yakın zararın 122 milyon eurosu Ünal Aysal dönemine, 58 milyon eurosu Duygun Yarsuvat dönemine ait. 118 milyon euro zarar ise Dursun Özbek'in iki buçuk senelik başkanlığında gerçekleşti.

Sportif AŞ'de zarar tavan yapmışken sarı-kırmızılı kulübün UEFA ile yapacağı görüşmeden ceza almadan çıkması çok zor görünüyor.

Galatasaray'ın UEFA ile yapacağı görüşmeden çıkması beklenen 3 ihtimal var.

1- En kötü senaryoda Galatasaray tekrar Avrupa kupalarından men edilecek. (Sarı-kırmızılı takım, FFP çerçevesinde 2016-17 sezonunda Avrupa kupalarına alınmamıştı.)

2- Galatasaray'a transfer yasağı gelecek.

3- En iyi senaryoda ise UEFA Galatasaray'a transferde 'sattığın kadar al' diyecek ve takıma maaş bütçesi kısıtlaması getirecek.