UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin devre arasında Beşiktaş'tan transfer ettiği Tolgay Arslan'ın takıma zarar verdiğini ifade etti.

Sezon başında Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan ve 8 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Karius, sezon sonunda gönderiliyor.

Galatasaray'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı Onyekuru'yu 6 takım izliyor. İngiliz basınına göre PSG, Nijeryalı genç oyuncu için 20 milyon sterlin vermeye hazır.

Rıdvan Dilmen,Yıldırım Demirören'in ardından TFF Başkanlığı için düşünülen ismin, Nihat Özdemir olduğunu belirtti.

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Muslera bu sezon en iyi maçını oynadı

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u 5-0 yendi. Sarı-kırmızılılar her ne kadar farklı kazanmış olsa da Muslera'nın performansı öne çıktı.