UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

Bursasporlu taraftarlar dönüş yolunda da kaza yaptı

1 Vedat Muriç'e İtalya'dan teklif var Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç için Lazio'nun, 20 milyon euro önerdiği ifade edildi.

2 Ünal Karaman'ın başarılı grafiği Trabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde 48 lig maçında 1,85 puan ortalaması yakalarken, Şenol Güneş'in ardından 9 teknik adamın görev yaptığı süreçte en başarılı dönemini yaşıyor.

3 Galatasaray'ın PSG maçı kafilesi Yarın deplasmanda PSG ile karşılaşacak olan Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Babel, Feghouli ve Adem Büyük kafileye dahil edilmedi.

4 Fatih Terim'in transfer listesi Bu sezon her fırsatta bazı futbolcularla yolların ayrılacağını söyleyen Fatih Terim, yönetime ocak ayı transfer dönemi için 5 futbolcunun adını verdi.

5 Caner'le Gökhan'a teklif yapılacak Beşiktaş, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül'le yeniden anlaşacak.

6 Bülent Uygun, Berna Başkan'ı öptü Ç.Rizespor'u 1-0 yenerek 17. sıraya yükselen Kayserispor'da, maç sonu büyük bir sevinç vardı. Başkan Berna Gözbaşı, soyunma odasına inerek teknik direktör Bülent Uygun'a sarıldı.

7 TFF, kulüplerin harcama limitini yükseltti Türkiye Futbol Federasyonu, sezon başında kulüplere getirdiği harcama limitlerindeki sapmayı yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkardı.

8 Emre Çolak Galatasaray'a dönmek istiyor Galatasaray'ın eski futbolcularından Emre Çolak'ın, menajer Ahmet Bulut aracılığıyla sarı-kırmızılı yönetime geri dönmek istediği yönünde haber yolladığı öğrenildi.

9 Mehmet Demirkol, ligdeki şampiyonluk yarışını yorumladı Süper Lig'de Sivasspor ve Trabzonspor dışında diğer takımların iyi bir oyun ortaya koymadığını belirten Mehmet Demirkol, "Hiçbir takımda şampiyonluk oyunu görmüyoruz" dedi.