Ensonhaber.com'a dön

UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

UEFA, Cluj ile Celtic arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi grup mücadelesine hakem Halis Özkahya'yı atadı.

| Haber Merkezi
Yorum Yap

UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

Hakemlerimiz UEFA'dan görev almaya devam ediyor...

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Romanya'nın CFR Cluj ile İskoçya'nın Celtic takımları arasında 12 Aralık Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi E Grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın Cluj-Napoca şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda TSİ 20.55'te başlayacak müsabakada, Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Ekrem Kan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM