UEFA'dan Hüseyin Göçek'e davet

Okul maçlarında VAR var

Yarın Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Pepe, Roco, Babel, Caner ve Lens maçta forma giyemeyecek.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Emenike, kendisine kulüp arıyor. Avustralya amatör küme takımlarıyla görüşen Nijeryalı, kontrat alabilmek için gol sözü veriyor.

Maaşına zam yapılarak sözleşmesi uzatılan Garry Rodrigues, bu sezon şu ana kadar ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yarattı.

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Maicon için Suudi Arabistan'ın ardından ülkesinden de transfer teklifleri gelmeye başladı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy'un Ersun Yanal'la uzun süre görüşüp prensip anlaşmasına vardığı ve asıl kararın ise yurt dışından geldikten sonra Ali Koç'un vereceği öğrenildi.

Tottenham'ın Cengiz Ünder ısrarı sürüyor. İngiliz kulübünün milli futbolcu için Roma'ya 45 milyon euroluk yeni bir teklif yapacağı öğrenildi.

1 Cenk Tosun gözden düştü İngilizler, bu sezon Everton'da beklentileri karşılayamayan ve son maçlarda süre bile alamayan Cenk Tosun'un yerine İtalyan golcü Belotti'yi transfer etmeyi planlıyor.

2 Ersun Yanal'ın F.Bahçe'den istekleri Fenerbahçe 2. Başkanı Semih Özsoy'la Ersun Yanal arasındaki görüşmenin detayları belli oldu. Yanal'ın sarı-lacivertli ekipten bir takım talepleri var.

3 Emenike amatör takımlarla görüşüyor Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Emenike, kendisine kulüp arıyor. Avustralya amatör küme takımlarıyla görüşen Nijeryalı, kontrat alabilmek için gol sözü veriyor.

4 Orman: Hakaret eden UltrAslan bedelini ödeyecek Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'a dava açmaya hazırlanıyor.

5 Pele'ye göre dünyanın en iyisi Messi değil Brezilyalı eski futbolcu Pele, kendisinin Messi'den çok daha iyi bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, "Messi benimle kıyaslanamaz" dedi.

6 Robinho: Türkiye'deki en iyi oyuncu Emre Kılınç Süper Lig'de Quaresma ve Babel gibi kaliteli futbolcuların top koşturduğunu söyleyen Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho, "Ancak en iyisi Emre Kılınç" dedi.

7 Fenerbahçe'nin hedefindeki golcü Sezon başı kadrosuna kattığı forvetlerden beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, Gabriel Barbosa'yı transfer edecek.

8 Tottenham, Cengiz Ünder'i istiyor Tottenham'ın Cengiz Ünder ısrarı sürüyor. İngiliz kulübünün milli futbolcu için Roma'ya 45 milyon euroluk yeni bir teklif yapacağı öğrenildi.

9 Beşiktaş'ta 5 eksik var Yarın Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Pepe, Roco, Babel, Caner ve Lens maçta forma giyemeyecek.