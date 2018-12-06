UEFA'dan Hüseyin Göçek'e davet

Galatasaray - Konyaspor karşılaşması sonrası sarı-kırmızılı camianın hedef tahtası haline gelen ve MHK'nın bir süre dinlendireleceğini duyurduğu FİFA kokartlı hakemimiz Hüseyin Göçek'e UEFA'dan çifte müjde geldi.
TOP CLASS HAKEMLERİN SEMİNERİNE KATILACAK
Bu sezon avrupada yönettiği 8 karşılaşmada gösterdiği performansla dikkat çeken Hüseyin Göçek bu başarısıyla UEFA tarafından Avrupa'nın "top class" hakemlerinin katılacağı 28-30 Ocak tarihinde Lisbon'da yapılacak seminere davet edildi.
ÖNEMLİ BİR MÜCADELEDE DÜDÜK ÇALABİLİR
UEFA'nın şubat ayından sonra üst düzey kritik maçlarda görev vereceği hakemleri davet ettiği bu seminerde Türkiye'den sadece Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göçek yer alacak. Bu arada MHK yetkilileri Hüseyen Göçek'in 13-14 aralık tarihlerinde UEFA da önemli bir karşılaşmada düdük çalabileceğini ifade ettiler.