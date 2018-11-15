FIFA'dan Kayserispor'a 1 dönem transfer yasağı

2015-2016 sezonunda İspanya'nın Malaga takımından kiralık olarak transfer edilen Fas asıllı Adnane Tighadouini'ye ödenmesi gereken 150 Bin Euro'yu zamanında ödemeyen Kayserispor, FIFA'dan 1 yıl transfer yasağı aldı.

DEVRE ARASINDA ÇEKMEYİ TERCİH ETTİK

Kayserispor Başkanvekili Naci Bedir, kulüp olarak bu sezon başında 150 bin Avro’yu ve 75 bin Frank cezayı ödediklerini de söyleyerek, "Para cezasını ödememize rağmen transfer yasağı cezasını kaldırtamadık. FIFA yetkilileri, bize bu cezayı ya devre arası ya da sezon sonunda çekme hakkı tanıdı. Sezon sonunda daha büyük sıkıntı oluşacağı için, bu cezamızı devre arasında çekmeyi tercih ettik. Yani bu sezon ligin devre arasında transfer yapamayacağız" açıklamasında bulundu.