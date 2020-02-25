UEFA'dan koronavirüs açıklaması

UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, İtalya'da ortaya çıkan koronavirüs ve bunun spora etkileri sonrası açıklamalarda bulundu.

"EV SAHİBİ ÜLKELER VİRÜSE KARŞI GARANTİ VERMEZSE ŞEHİR DEĞİŞİKLİĞİNE GİDEBİLİRİZ"

EURO 2020'yi ne düzeyde etkileyeceği şeklinde gelen soruya Uva, "Ev sahibi ülkelerin bu konudaki kararlarına göre hareket edeceğiz. Biz turnuvayı iptal etmek ya da şehir değiştirmek istemiyoruz. Ancak, ev sahibi ülkelerden biri virüse karşı garanti vermezse, bu durumda şehir değişikliğine gidebiliriz." ifadelerini kullandı.

Uva'nın bu sözleri sonrası, İtalyan basınında, A Milli Takımımızın İtalya ile oynayacağı maçın şehri olan Roma'nın, İtalya hükümeti tarafından garanti verilmemesi durumunda değiştirilebileceği yorumları yapıldı.

"KORONAVİRÜS ÖNLENEMEZSE TURNUVALARI DURDURMAK ZORUNDA KALIRIZ"

UEFA İkinci Başkanı, diğer UEFA turnuvalarının kaderiyle ilgili olarak gelen soruya ise, "Şu an gelişmeleri takip ediyoruz. Her ülkenin durumunu ayrı ayrı değerlendiriliyor. UEFA olarak, her bir ülkenin koronavirüs ile ilgili verdiği kararları takip edeceğiz. Futbolu durdurmak niyetinde değiliz. Eğer koronavirüs Avrupa çapında bir tehdit haline gelirse ve istemediğimiz noktaya ulaşırsa UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni durdurmak zorunda kalırız." cevabını verdi.

Öte yandan koronavirüs nedeniyle birçok ülkede maçlar ertelenmiş veya karşılaşmaların seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.