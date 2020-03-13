UEFA'dan koronavirüs ertelenmesiyle ilgili karar çıktı

UEFA, resmi siteden yaptığı açıklamada, “17 ve 18 Mart’ta oynanacak Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçları ile 19 Mart’ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçlarınını ertelenmesine karar verildi. Söz konusu karşılaşmaların ne zaman oynanacağı daha sonra açıklanacaktır.” ifadelerine yer verdi.

UEFA dün yaptığı açıklamada, ilk olarak 17 Mart’ta oynanacak Manchester City-Real Madrid ve Juventus-Lyon maçlarını ertelendiğini duyurmuştu.

ŞU ZAMANA DEK ERTELENEN VE İPTAL EDİLEN ORGANİZASYONLAR

Koronavirüs endişesi nedeniyle şu ana dek iptal edilen spor organizasyonları şu şekilde:

Formula 1 Avustralya GP, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Libertadores, Hollanda Eredivisie, Belçika Pro League, Portekiz Süper Ligi, NBA, NCAA, Euroleague, EuroCup, MLS, NHL, MLB, ATP (Erkekler Tenisi), Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1.

FRANSA LİGİ DE İPTAL

Öte yandan geçtiğimiz hafta koronavirüs nedeniyle seyirci kısıtlaması getirilen Fransa Birinci Futbol Ligi, süresiz şekilde askıya alındı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, futbolu vurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta futbol maçlarına seyirci kısıtlaması getirilen Fransa'da, yeni bir karar alındı.

Fransa Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; Ligue 1 ve Ligue 2 dahil olmak üzere, tüm kategorilerdeki liglerin ve maçların bugünden itibaren, süresiz askıya alındığı ifade edildi.