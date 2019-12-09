UEFA'dan Real Madrid'e ekonomik uyarı

Dünyanın en çok gelir elde eden kulüplerinden biri olan Real Madrid, finansal krize girdi.

Bu yaz transfer döneminde 350 milyon euro harcayan ve 150 milyon euroluk satış yapan Real Madrid'in, muhasebe hesaplarında 200 milyon euroluk açık tespit edildi. Hem La Liga, hem de UEFA Real Madrid'i ekonomik problemleri nedeniyle uyardı.

UEFA 100 MİLYON EUROLUK SATIŞ YAPIN DEDİ

Marca'nın haberine göre; UEFA'nın uyarısında Real Madrid'in 100 milyon euro civarında bir satış yapması gerektiği bilgisi yer aldı. Real Madrid yönetim kurulu, bu uyarı üzerine toplanarak acil durum planı oluşturma kararı aldı.

Real Madrid'in Mariano ve Brahim Diaz'ı ilk olarak elden çıkarmak ve maaş bütçesini rahatlatacak oyuncu satışı yapma kararı aldı.

Öte yandan, ocak ayında 100 milyon euro artı vermek isteyen Real Madri yönetimi, elde edilecek gelire göre yeni transfer yapacak. Oyuncu satışlarından beklenen gelir elde edilemezse transfer de yapılmayacak.