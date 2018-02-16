UEFA'dan Skenderbeu'ya men cezası geliyor

UEFA Etik ve Disiplin Kurulu müfettişlerinin hazırladıkları rapor, yakında resmi olarak açıklanacak tarihi cezayı ortaya çıkardı.

Milliyet'in haberine göre; UEFA'nın Arnavutluk ekibi Skenderbeu'yu, şike yaptığı gerekçesiyle uzun süreli olarak turnuvalarından men etmeye hazırlandığı tespit edildi.

10 YIL MEN CEZASI

Müfettişler raporda Skenderbeu'nun Avrupa kupalarından 10 yıl men edilmesini, ayrıca 1 milyon euro da para cezası verilmesini istedi. Rapor UEFA Disiplin Kurulu'na gönderildi ve şu an onaylanmayı bekliyor. Son kararı verecek kurulun onaylamasının ardından verilecek ceza, önümüzdeki günlerde resmen duyurulacak.

Arnavutluk şampiyonu ekibe daha önce de 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası verilmişti. 2016-17 sezonunda Avrupa'da mücadele edemeyen ekibin bir şampiyonluğu da elinden alınmış, CAS'a yaptıkları başvuru sonucu değiştirmemişti. Ancak konuyla ilgili yeni bir soruşturma açan müfettişler bu rakamı şimdi çok daha yukarılara çekti.

50'DEN FAZLA MAÇTA ŞİKE YAPTILAR

UEFA Disiplin müfettişlerinin hazırladıkları raporun 88 sayfadan oluştuğu tespit edildi. Raporda Skenderbeu ekibinin 50'den fazla maçta şike yaptığı belirtiliyor. Bir kısmı ülke liginde, bir kısmı Avrupa kupalarında olan maçlar zikrediliyor. 2015-16 sezonunda Beşiktaş ile aynı grupta yer alan Arnavutluk takımının, bu gruptaki bazı maçlarında da şike olduğu yazıyor.

BEŞİKTAŞ'I GRUPTAN ÇIKARMAYAN MAÇ

Grubun son hafta maçında siyah-beyazlılar Sporting'e 3-1 kaybetmiş, Skenderbeu da Lokomotiv'e 3-0 yenilmiş, Rus ekibi böylece gruptan çıkarken Beşiktaş onun 2 puan altında kalarak üçüncü sırayı alıp elenmişti. Rus ekibinin bu maçta yaşayacağı puan kaybı, Sporting'e yenilse bile Beşiktaş'ın gruptan çıkmasını sağlayabilecekti.

Aralık ayındaki Skenderbeu-Lokomotiv maçında bahis yoluyla şike yapıldığı açık bir şekilde dile getirilirken, aynı grupta ekim ayında Sporting'e 5-1 yenildikleri maçta da, oyundan atılan futbolcusu ve rakibe iki penaltı hediye etmesiyle, Skenderbeulu futbolcuların şike yaptıklarının bariz olduğu tespiti yapılıyor.