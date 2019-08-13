UEFA’dan Süper Kupa için İstanbul rehberi

Çarşamba günü Vodafone Park'ta oynanacak olan Süper Kupa için geri sayım sürerken, UEFA da Liverpool ve Chelsea taraftarlarına yönelik olarak bir bülten hazırladı.

Bültende seyircilere şehir içi ulaşımdan, konaklamaya kadar tavsiyeler verilirken, özellikle yemek konusunun üstü çizildi ve "İstanbul'a gitmeden diyet yapın" uyarısında bulunuldu.

DİYET YAPIN

UEFA’nın bülteninde İstanbul’a seyahat edeceklerin gelmeden sıkı bir diyet yapması gerektiği çünkü Türkiye’de kilo almanın kaçınılmaz olduğu ifade edildi.

AYRAN İÇİN

Ziyaretçilere döner, Adana kebap ve ayran denemeleri tavsiye edildi. Bültende lahmacun ve pidenin de denemeye değer olduğu yorumunda bulunuldu. Süper Kupa için İstanbul’da bulunacak futbolseverlere mezelerin yanında rakı veya yerel biraları denemeleri de tavsiye edildi.

TRAFİKTEN YÜRÜYEREK KURTULABİLİRSİNİZ

İstanbul’un 2005'te Şampiyonlar Ligi, 2009'da da UEFA Kupası finaline ev sahipliği yaptığı hatırlatılan bültende ziyaretçilerine yürüyerek şehrin “dünyaca ünlü trafiğinden” kaçınabileceği bildirildi.

İSTANBUL'UN 3 BÜYÜK TAKIMI DÜNYA DEVLERİNİ YENDİ

İstanbul’un üç büyük takımı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın başarılarından söz edilen bültende, “Manchester United, Barcelona, Milan, Chelsea, Inter, Real Madrid ve Juventus burada yenilgiyi tattı” ifadeleri yer aldı.

ŞEHİRDEN BUNALIRSANIZ ADALAR'A VE AĞVA'YA GİDİN

UEFA, şehrin keşmekeşinden kaçmak isteyenlere Adalar’ı ve Ağva’yı tavsiye etti. Bültende Ayasofya, Taksim Meydanı, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı, Mısır Çarşısı ve Boğaz’ın görülmesi gerektiği belirtildi. UEFA ayrıca ziyaretçilere Galata Kulesi’nin tepesine çıkmalarını tavsiye etti.