UEFA'dan Trabzonspor'a Avrupa vizesi

UEFA'nın kulüplerin ekonomilerini denetlemek amacıyla uygulamaya koyduğu Finansal Fair Play kuralları kapsamında, temsilcimiz Trabzonspor da inceleme altındaydı.

AVRUPA'DA MÜCADELE EDECEK

Geçtiğimiz ay birçok kulübe Avrupa kupaları için onay veren UEFA, FFP kapsamında Fenerbahçe ve Trabzonspor'u bir üst kurula sevk etmişti.

Avrupa kupalarından men edilme tehlikesi yaşayan bordo-mavili ekip, UEFA'dan güzel haberi aldı.

UEFA yaptığı açıklamayla Trabzonspor'un Avrupa kupalarına katımasında herhangi bir engel olmadığını duyurdu.

Süper Ligi dördüncü sırada tamamlayan Trabzonspor, ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek.