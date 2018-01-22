UEFA'dan transfere gelir-gider limiti

UEFA, finansal fair-play'de çok önemli bir yeniliğe hazırlanıyor. Son dönemde belli kulüplerin yaptığı bonservis harcamalarının önüne bir engel koymayı hedefleyen UEFA, bunun formülünü bulmuş gibi görünüyor.

İspanyol basınında "Finansal Fair-Play 2.0" olarak adlandırılan bu çalışmaya göre, kulüplere gelirlerine bakılmaksızın transferde bonservis gelir-gider limiti gelecek.

100 MİLYON EUROLUK LİMİT

UEFA yönetiminde 100 milyon euro gibi bir rakam belirlendiği, buna göre bir takımın bir yıl içerisinde (iki transfer döneminde) toplam 300 milyon euroluk bonservis harcaması yapabilmesi için en az 200 milyon euro bonservis geliri, elde etmesi gerekeceği belirlendi.

Öneri UEFA İcra Kurulu'nun 24 Mayıs'taki toplantısında oylanacak ve kabul edilirse hemen uygulamaya geçilecek. Çalışmada kulüplere kontratlı futbolcu sayısı limiti getirilmesi de masaya yatırıldı. Chelsea, Manchester City gibi kulüplerin 60 dolayında sözleşmeli futbolcuya sahip olmaları ve bunları sürekli kiralamaları UEFA'da önüne geçilmesi gereken sorunlardan biri olarak görülüyor.

UEFA'nın bonservis gelir-gider limiti önerisine karşı yapılan yorumlarda ise, böyle bir adımın sözleşmesi biten futbolcularıalabilmek için zengin kulüplerin çok daha yüksek maaş ve imza parası ödemelerinin önünü açacağı ve futbolcu ücretlerini yükselteceği savunuluyor.