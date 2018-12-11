UEFA'dan Türk hakemlere görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 13 Aralık Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda oynanacak Lazio-Eintracht Frankfurt maçında görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İtalya'nın Roma şehrindeki Olimpiyat Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak

müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Ceyhun Sesigüzel'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Alper Ulusoy ve Ümit Öztürk ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

HÜSEYİN GÖÇEK'E GÖREV

FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka'nın Kopenhag ile Fransa'nın Bordeaux takımları arasında 13 Aralık Perşembe günü oynanacak C Grubu maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Danimarka'nın Kopenhag şehrindeki Parken Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Serkan Ok'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Mete Kalkavan ve Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.