UEFA'dan yeni turnuva geliyor

UEFA yepyeni bir turnuvanın hazırlığına girdi. Aynı zamanda Juventus’un da başkanı olan Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Andrea Agnelli, bu sabah yaptığı açıklamada büyük bir projeden bahsetti.

Agnelli, 2021-22 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nin yanına 96 takımın katılacağı yeni bir turnuvanın ekleneceğini belirtti. Böylesi bir proje üzerinde çalışıldığını kaydeden Agnelli, UEFA’nın da bu çalışmalarına olumlu yaklaştığını ifade etti.

Yeni düzenlemelerle daha etkileyici ve çekici bir turnuva düzenlemek istediklerini kaydeden Agnelli, fikstür ve program çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. Öte yandan, Avrupa Ligi’nde de takım sayısının 48’ten 32’ye düşürülmesinin de hedeflendiği dile getirildi.