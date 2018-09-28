UEFA, Almanlara çalışmaya devam ediyor...
Daha önce Şampiyonlar Ligi finali, Avrupa Ligi finali ve Avrupa Şampiyonası organizasyonlarını 11 kez Almanya'ya veren UEFA, EURO 2024'ün ev sahipliğini de Almanların yapacağını duyurdu.
YİNE LOBİLERİNİ KULLANDILAR
Güçlü lobilerini kullanarak büyük organizasyonları kapan Almanlar, her türlü olumsuzluğa rağmen EURO 2024'ü de almayı başardı.
UEFA'nın Almanya'ya verdiği organizasyonlar:
1959 ŞL finali
1979 ŞL finali
1988 ŞL finali
EURO 1988
1993 ŞL finali
1997 ŞL finali
2001 UEFA Kupası finali
2004 ŞL finali
2010 UEFA Kupası finali
2012 ŞL finali
2015 ŞL finali
EURO 2024
Ayrıca Almanlar, 1974 ve 2006'da Dünya Kupası'nı da organize etmişti.