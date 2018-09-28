UEFA, Almanlara çalışmaya devam ediyor...

Daha önce Şampiyonlar Ligi finali, Avrupa Ligi finali ve Avrupa Şampiyonası organizasyonlarını 11 kez Almanya'ya veren UEFA, EURO 2024'ün ev sahipliğini de Almanların yapacağını duyurdu.

YİNE LOBİLERİNİ KULLANDILAR

Güçlü lobilerini kullanarak büyük organizasyonları kapan Almanlar, her türlü olumsuzluğa rağmen EURO 2024'ü de almayı başardı.

UEFA'nın Almanya'ya verdiği organizasyonlar:

1959 ŞL finali

1979 ŞL finali

1988 ŞL finali

EURO 1988

1993 ŞL finali

1997 ŞL finali

2001 UEFA Kupası finali

2004 ŞL finali

2010 UEFA Kupası finali

2012 ŞL finali

2015 ŞL finali

EURO 2024

Ayrıca Almanlar, 1974 ve 2006'da Dünya Kupası'nı da organize etmişti.