UEFA'nın Almanya'yı yetersiz bulduğu kriterler

Tarihte daha önce 1974 ve 2006’da Dünya Kupası ve 1988’de de Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapan Almanya, Türkiye ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için yarışıyor.

Ancak UEFA’nın, 27 Eylül’de aday ülkeyi açıklayacağı toplantı öncesi her iki ülkenin sunumlarını açıklamasının ardından Panzerler’in bazı noktalarda yetersiz kaldıkları öğrenildi.

DEVLET DESTEK VERMİYOR

UEFA’nın yayınladığı raporda Almanya’nın devlet garantilerinde sınıfta kaldığı ve UEFA’yı oldukça sıkıntıya soktuğu öğrenildi. Alınan bilgiye göre Almanya hükümeti, Almanya Futbol Federasyonu’nun EURO 2024 adaylığına tam olarak destek vermiyor. Bu yüzden de UEFA’nın talep ettiği devlet garantileri, Alman Futbol Federasyonu tarafından yüzde 100 sağlanamadı.

FİKRÜ MÜLKİYET HAKLARI DA SIKINTILI

Ayrıca Panzerler’in, UEFA’ya fikri mülkiyet hakları garantisini de bazı durumlarda değiştirerek verdi. Bu durum UEFA’nın fikri mülkiyet haklarının korunmasını oldukça düşük seviyeye düşürdü. Dosyadaki üç havalimanı sözleşmesi değiştirilerek UEFA’yı sunuldu.

Futbol federasyonunun internet sitesinde adaylık dosyasının sadece 231 sayfasını yayınlaması, yayınlanan bazı bölümlerin buzlanması da, “Almanya Futbol Federasyonu, Alman halkından neyi gizliyor?” sorusunu da akıllara getirdi. Bu durumun adaylığın açıklanacağı toplantıda, karar verici delegelerin düşüncelerini direkt etkilemesi bekleniyor.

1-Almanya hükümeti, federasyona tam olarak destek vermiyor

2-Güvenlik kriterini karşılayamadılar (8 dakikada stadı boşaltmak)

3-Karaborsa tehlikesi (Garanti veremediler)

4-Almanya stadyumlar için UEFA'dan para istedi, biz ise 40 milyon euroluk bir tasarruf paketi sunduk

5-Fikri mülkiyet haklarında garanti veremediler

FRANSA NE KADAR KAZANDI?

Toplam 24 ülkenin mücadele ettiği EURO 2016'nın Fransa ekonomisine katkısı tam 1 milyar 270 milyon EURO olmuştu. Fransa, bu gelirin yaklaşık 500 milyon eurosunu maç biletleri ve konaklama harcamalarından elde etmişti.

Türkiye'nin de EURO 2024 adaylığını kazanması durumunda en azından Fransa kadar gelir elde etmesi bekleniyor.