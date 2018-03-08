UEFA'nın Galatasaray kararı

Galatasaray, 9 Mart Cuma günü UEFA ile kritik bir toplantı yapacak ve sarı-kırmızılı kulübün önündeki birkaç yıl boyunca izleyeceği politikalar belli olacak.

Daha önce UEFA'dan bir kez men cezası alan Galatasaray'a, yeni bir men cezası gelmesi beklenmiyor. UEFA, bu kez sarı-kırmızılı kulübe 'transfer kısıtlaması' getirmesi bekleniyor.

UEFA'nın daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş için de uyguladığı cezayı Galatasaray'a vermesi halinde, sarı-kırmızılı takımın o dönemler içerisindeki transfer politikası da şekillenmiş olacak.

GALATASARAY, BU SÜREÇTE NELER YAŞADI?

Galatasaray, ilk olarak 2016 yılında UEFA'nın FFP kriterlerine takılmıştı. UEFA, sarı-kırmızılı kulübe finansal fair play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1 yıl men cezası vermişti. UEFA'dan aldığı cezanın ardından Galatasaray, yatığı anlaşma gereği 65 milyon euroluk bir harcama limiti ile karşı karşıya kalmıştı.

Dönemin başkanı Dursun Özbek bu konuyla ilgili, ''Bizim bu sezon 65 milyon euro limitimiz vardı, onun içinde kalıyoruz. Önümüzdeki dönem de finansal durumu ortaya koyduğumuz zaman, yol haritası yapılacak. Benim amacım da G.Saray'ın yol haritasını yapmak, bu anlamda çok olumlu görüşmeler oldu'' ifadelerini kullanmıştı.

UEFA'DAN TRANSFER KISITLAMASI

9 Mart Cuma günü yapılacak kritik toplantı sonrasında UEFA'nın 'transfer kısıtlaması' getirmesi halinde Galatasaray anlaşılan süreçte kazandığı bonservis gelirinden daha fazla bonservis bedeli harcaması yapamayacak. Bu durumda Galatasaray, transfer yapabilmek için elinde bulundurduğu ve kadroda düşünülmeyen oyuncuları satma yolunu tercih edecek.

UEFA, 2015 yılında Beşiktaş'a da benzer bir ceza vermiş ve siyah-beyazlı ekip transfer dönemlerinde başa baş kriterine uymak durumunda kalmıştı.

Öte yandan Milliyet'in Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar, "Galatasaray’a UEFA’dan herhangi bir şekilde men cezası gelmeyecek.. Yarın 3 yıllık projeksiyon yapılacak.. Bu çerçevede verilecek reçeteye göre hareket edilecek.." şeklinde attığı tweetle aldığı istihbaratı paylaştı.

A Spor muhabiri Aykut İnce de, "Galatasaray'a ceza gelmiyor" bilgisini paylaştı.