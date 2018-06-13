UEFA'nın Galatasaray kararı

UEFA, Galatasaray ile yapılan anlaşmanın detaylarını resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar men cezası almadı.

4 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

4 yıllık yeni bir anlaşma yapıldığı belirtilen Galatasaray'a, 6 milyon euro para cezası verildiği ve finansal şartlara uyulmaması durumunda 9 milyon euro daha ceza verilebileceği kaydedildi.

YAPILAN ANLAŞMANIN MADDELERİ

İşte UEFA ile Galatasaray'ın yaptığı anlaşmanın maddeleri

- Galatasaray, 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi oyuncu kadrosunda sadece 21 isme yer verebilecek. Bu rakam, 3 sezon boyunca finansal şartların yerine getirilmesi halinde, her yıl +1 olarak revize edilecek.

- Galatasaray'ın bütçesinde 1. yıl 20 Milyon euro, 2. yıl 10 Milyon euro zarar olabilecek, 3. yıl ise borç olmayacak.

- Sattığın kadar oyuncu alınacak.