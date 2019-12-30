UEFA'nın önerisi: VAR'a gitme hakkı olsun

Futbol dünyasının son yıllarda en çok tartıştığı konu, Video Yardımcı Hakem'in kullanımı.

Uygulamaya geçtiğinden beri VAR'a destek verenler kadar karşı çıkanla da mevcut. Sistem her geçen gün biraz daha değişim ve gelişim gösteriyor.

HER DEVRE İÇİN 1 HAK VERİLECEK

UEFA, VAR kurallarında önemli bir değişiklil yapılması için IFAB'a öneri vermeye hazırlanıyor.

İspanyol AS gazetesi, UEFA'nın, 29 Şubat'ta yapılacak toplantıda IFAB'a bir öneri sunarak teknik adamlara VAR'a itiraz hakkı getirilmesini isteyeceğini yazdı.

Değişiklik teklifi kabul edilirse, teknik direktörler her devrede 1 kez olmak üzere hakemden pozisyonu VAR'da izlemesini talep edebilecek.

Hakemler, teknik direktörlerin itirazı sonrası VAR'a giderek pozisyonu izlemek zorunda olacak.

VAR'a getirilmesi planlanan uygulamanın benzeri voleybolda da mevcut. Öte yandan teniste de sporcuların itiraz etme hakkı bulunuyor.