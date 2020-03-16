UEFA'nın Şampiyonlar Ligi planı

UEFA, üye ülkelerle birlikte salı günü (yarın) tarihi bir toplantı gerçekleştirecek.

55 ülke ile video konferans yolu ile yapılacak toplantıda Avrupa futbolunun bu sezonluk yol haritası da çizilecek.

İSTANBUL'DA 'DÖRTLÜ FİNAL' YAPILABİLİR

UEFA Turnuvalar Direktörü Giorgio Marchetti, koronavirüs için A planını belirledi. Marchetti'nin düşündüğü ilk proje şu; Şampiyonlar Ligi'nin yarı final ve final formatını değiştirmek. Bu olursa 'Dörtlü Final' Türkiye'de oynanacak.

İşte UEFA'nın gündemindeki 3 kritik ana başlık:

UEFA, tarih olarak kesin bir plan yapmadı. Düşünülen formül, askıya alınan bütün ligler sona erdikten sonra 4 gün içinde UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi yarı final ve final maçları oynanacak.

TARİHTE BİR İLK OLACAK

UEFA, İstanbul ve Gdansk'taki Final Four için kararını 55 üye ülkeye danışacak. 55 üye ülkenin çoğunluğu Final Four kararını verirse, FIFA'dan gelecek onay üzerine tarihte bir ilk gerçekleşmiş olacak.

Çeyrek final sonrasında ise yeni bir format ile birlikte 'Dörtlü Final' olarak yarı final İstanbul'a taşınacak.

Euroleague'deki gibi tek maç olarak oynanacak yarı final müsabakaları daha önce açıklanan final gibi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Avrupa Ligi'nde ise Polonya'nın Gdansk şehrinin ev sahibi olması planlanıyor.