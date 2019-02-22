UEFA'nın Türk kulüplerine vereceği para

Dün akşam oynanan maçların ardından Fenerbahçe ve Galatasaray da Avrupa defterini kapattı. Böylece Avrupa'da ülkemizi temsil eden takım kalmadı.

Bu sezon Avrupa'da mücadele eden Akhisarspor, Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da kasasına girecek para belli oldu.

EN FAZLA PARA KAZANAN TAKIM GALATASARAY

Süper Lig'de şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılan Galatasaray, oynadığı 6 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı, 4 mağlubiyet yaşadı. Grubu üçüncü sırada tamamlayabilen sarı-kırmızılı ekip, Devler Ligi'nden elense de UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam etme şansı yakaladı.

İki numaralı kupada son 32 turuna katılan Galatasaray, Portekiz ekibi Benfica’ya birer mağlubiyet ve beraberlikle boyun eğerek Avrupa defterini kapattı.

Toplamda 38.5 milyon euro para ödülü kazanan sarı-kırmızılı ekip zirvede yer aldı.





FENER'LE BEŞİKTAŞ CİMBOM'U TAKİP ETTİ

Şampiyonlar Ligi 3. elemesinde, Devler Ligi şansını kaybeden ve Avrupa Ligi’ne direkt katılan sarı-lacivertli ekip, grup maçlarını ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle kapattı. Grup ikincisi olarak son 32 turuna kalan Fenerbahçe, Rusya’nın Zenit takımına elenerek Avrupa macerasını bu sezon için sonlandırdı.



Fenerbahçe bu sezon UEFA'dan 12.75 milyon euro gelir elde etti.

UEFA Avrupa Ligi’ne 2. eleme turundan katılan Beşiktaş, 3. eleme ve play-off turları sonrası adını gruplara yazdırdı. Grup maçlarında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan siyah-beyazlılar, grupta üçüncü sırada kaldı ve Avrupa kupalarına veda etti.

Beşiktaş'ın kasasına UEFA'dan giren para 11.5 milyon euro oldu.





AKHİSAR'A 7 MİLYON EURO

Türkiye Kupası'nı kazanarak tarihinde ilk kez Avrupa mecrasına çıkan Akhisarspor, Avrupa Ligi gruplarına direkt katıldı. Yeşil-siyahlı ekip oynadığı 6 maçta 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

Grup sonuncusu olarak turnuvaya veda eden Akhisarspor, 7,1 milyon euroluk ciddi bir gelirin sahibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi’ne 3. eleme turundan giren Başakşehir, İngiliz ekibi Burnley karşısında tutunamayınca, yurt dışı defterini çok erken kapatmış oldu.

Turuncu-lacivertli ekip, sadece UEFA’nın dayanışma payı olan 280 bin euroluk rakamı kasasına koyacak.

