UEFA’ya ölüm tehditleri geliyor

Skenderbeu’ya yeni şike soruşturması açıldığı ve tarihi ceza geleceğiyle ilgili UEFA’dan resmi açıklama geldi. Yapılan soruşturmada 10 yıl men ve 1 milyon euro para cezası ile ilgili rapor hazırlandığı tarafımızca duyurulmuştu. Birliğin internet sitesinden yapılan duyuruda, Arnavutluk ekibine soruşturma açıldığı açıklandı.

UZUN SÜRELİ CEZA GELECEK

Daha önce Avrupa kuplarına katılmaktan 1 seneliğine men edilen ekibe, soruşturmanın sonlanmasıyla bu kez daha ağır bir ceza geleceği belirtilirken “Skenderbeu’nun şikeye bulaşmasıyla ilgili olarak UEFA bu kez kulübe daha uzun süreli bir ceza isteyecek” denildi.

UEFA’dan yapılan açıklamada Arnavut ekibiyle ilgili soruşturmayı yürüten UEFA müfettişlerine yönelik kimliği belirsiz tehditler olduğu bilgisi de paylaşılarak şu satırlara yer verildi:

GÖZDAĞI İÇİN ÖLÜM TEHDİTLERİ

“Dosya üzerinde çalışan UEFA müfettişleri bununla ilgili olarak ölüm tehditleri almaktadır. Bu tehditler gözdağı vermek ve işlerini yapmaya engel olmak maksadıyla yapılmaktadır. Ancak bu tehditler amacına ulaşamayacaktır ve konuyla ilgili polise bilgilendirme yapılmıştır”.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de konuyla ilgili bir açıklama yaparak “Görevini icra eden UEFA yetkililerinin bu tip tehditlere konu edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Kişisel olarak benim yüzde yüz desteğim arkalarındadır ve UEFA olarak da tamamen çalışanlarımızın arkasındayız” ifadelerini kullandı.