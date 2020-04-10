UFC organizasyonu ertelendi

Koronavirsüs salgını nedeniyle dünyadaki birçok spor organizasyonu ertelenirken, son olarak Ultimate Fighting Championship'ten (UFC) de erteleme kararı geldi.

UFC Başkanı Dana White, daha önce yaptığı açıklamada, UFC 249'un salgın nedeniyle özel bir adada düzenleneceğini duyurmuştu. Ancak White, yaptığı son açıklamayla organizasyonun iptal olduğunu belirtti.

''ORGANİZASYONU ERTELEDİK''

White açıklamasında, "Organizasyona hazırdım ancak ESPN ve Disney çekilmemi istedi. Partnerlerimi seviyorum ve onlara saygı duyuyorum. Bu nedenle organizasyonu erteledik." ifadelerini kullandı.

UFC 249 ertelense de gelecekte organizasyonun özel bir adada yapılması konusunda altyapı çalışmaları sürüyor. UFC organizasyonuna yeni bir soluk getirmek amacıyla böyle bir seçeneğin gelecekte de düşünüldüğü belirtidi.