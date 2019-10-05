Ufuk Akyol: Hocamızın dediği oldu

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda undefined Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Antalyaspor'da galibiyet golünü atan Ufuk Akyol, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

"İNANILMAZ MUTLUYUM"

Attığı golden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Akyol, "Gerçekten inanılmaz mutluyum. Önemli bir galibiyet, önemli bir gol. Takım arkadaşlarımın hepsinin ayağına sağlık. Çok mücadele ettik ve 3 puan bizim oldu. Biz, 1 hafta boyunca idmanda sürekli çalıştık ve hocamızın dediği oldu. İdmanda çalıştıklarımızı sahaya iyi sergiledik." dedi.