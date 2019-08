Ufuk Sarıca: Hepimizde Dünya Kupası'nın heyecanı var

Başantrenör Ufuk Sarıca, Çin seyahati öncesinde yapılan son antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ŞANS DA UMARIM YANIMIZ DA OLUR"

A Milli Takım’ın Dünya Kupası’na son hazırlık sürecinden bahseden Ufuk Sarıca, Çin’de 3 hazırlık maçı oynayacaklarını belirterek, “Bugün gece yarısı yolculuk başlıyor. Uçağımızda 3 saat gibi bir rötar var. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık bugün de son hazırlıklarımızı yaptık. Orada da oynayacağımız 3 tane hazırlık maçımız var. Aşağı yukarı 10 günlük bir süremiz var, yapacağımız antrenmanlar da var. Bunlar bizim için önemli.Bu aşamada değerlendireceğiz ve daha hazırlanacağımız, çalışacağımız kısımlar var. Bu bölümleri sakatlıksız bitirdik. Sakatlarımız vardı onlar iyileşti. Son gün Akropolis Turnuvası’nda iyi oynayarak geriden gelerek güçlü bir takım olan İtalya’ya karşı kazanmak bizim için önemliydi. Zaman zaman hatalar yaptık, dağıldığımız bölümler oldu. Bunlar normal, bu maçları zaten bunlar için oynuyoruz. Hepimizde Dünya Kupası’nın heyecanı var. İnşallah kazasız belasız güzel bir yolculuğumuz olur. Şans da umarım yanımız da olur. İyi bir turnuva inşallah bizi orada bekliyordur diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ARTIK OLİMPİK BİR ÜLKE OLMALI"

Olimpiyatlara katılma konusunda her zaman umutlu olduklarını söyleyen Sarıca, “Umut, her zaman var. Umut olmadan yaşamak ve sporda bir şey başarmak çok kolay değil. Türkiye’nin artık olimpik bir ülke olmamız gerektiğini her zaman söylüyorum. Basketbolda artık bir olimpiyat görmek istiyoruz. Bunu başarmak istiyoruz. Çok genç bir kadromuz var. Statü çok kolay değil ama bunu başarmaya çalışacağız. En yakın sürede olimpiyatlara katılacak bir takımımızın olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.