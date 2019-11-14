Ufuk Sarıca: Keyif veren bir oyun ortaya koyduk

Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, deplasmanda yenildikleri Spirou Basket'in çok sert bir takım olduğunu kaydetti.

"GALATASARAY KARŞILAŞMASINA ODAKLANMALIYIZ"

Sakatlığı bulunan Tony Taylor'dan da yeteri kadar faydalanamadıklarını belirten Sarıca, şöyle konuştu:

"Kendi adımıza sahada çok sert savunma yapan ve hücumda da akıcı oyun oynayan bir takım vardı. Keyif veren bir oyun ortaya koyduk. Tahmin ediyorum ki tribünde olan tüm Karşıyaka taraftarı da oynanan basketboldan keyif aldı. Takıma olan inançlarını ve sevgilerini gösterdiler, bu bakımdan süperdi. Spirou Basket karşılaşmasını unutup hafta sonu oynayacağımız çok önemli Galatasaray karşılaşmasına odaklanmamız gerekiyor. Oyuncularıma da bunu söyledim."