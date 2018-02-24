Ufuk Sarıca: Letonya tehlikeli bir takım

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında 26 Şubat Pazartesi günü Letonya'ya konuk olacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, tehlikeli bir rakibe karşı oynayacaklarını söyledi.

"LETONYA MAÇI ZORLU GEÇECEK"

Ufuk Sarıca, yaptığı açıklamada, grupta kendilerinin İsveç'e, Letonya'nın da Ukrayna'ya kaybetmesinin durumu daha kritik hale getirdiğini belirterek, "Letonya için de maç 2-3 kat daha önemli hale gelmiş durumda. Özellikle dünkü kayıplarından sonra. Bize de kaybettikleri takdirde iş onlar için iyice zor hale gelecek. Deplasmanda kazanılan her maçın büyük avantaj olduğunu biliyoruz. Biz kendi işimize bakıp, o maçı kazanmaya çalışacağız." dedi.

Letonya maçının da zorlu geçeceğine inandığını anlatan Sarıca, "Letonya tehlikeli bir ekip. İsveç maçında kötü oynamışlardı ve dün de Ukrayna'ya karşı 14 sayı farkla yenildiler. Onların da tek amacı kazanmak olacak. Sertlik bölümünde geri adım atmamamız lazım. Sertlikle beraber, oyunun akış bölümünde de etkili olmamız gerekiyor. Formsuz veya hafif sakatlıkları bulunan oyuncularımız var. Bunlar bizi etkiliyor. Artık bunların hepsini bir kenara bırakıyoruz. Letonya karşısında tek hedefimiz kazanmak olacak. Oraya kazanmaya gidiyoruz." diye konuştu.