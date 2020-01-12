Ufuk Sarıca: Ligi yukarılarda bitireceğiz

ING Basketbol Süper Ligi'nde Teksüt Bandırma'yı 91-82 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, ikinci devrede iyi sonuçlar almaya devam edip ligi üst sıralarda bitireceklerini ifade etti.

Sarıca, kulübün basketbol şubesinin internet sitesinde yer alan açıklamasında ligin ikinci devresine aynı istikrarla başlamanın önemli olduğunu belirtti.

Teksüt Bandırma karşısında müsabakayı ilk dakikaları hariç hep önde götürdüklerini bildiren Sarıca, şunları kaydetti:

"İNŞALLAH İKİNCİ YARIDA DA BÖYLE DEVAM EDECEĞİZ"

"Ancak onlar da maçı hiç bırakmadı. Genç ve dinamik bir takımlar ve bize karşı kimsenin atamadığı sayılara ulaştılar. Yüksek skorlu bir maç oldu, bunun sebebi de maçın başındaki yumuşak savunmamızdı. Yanılmıyorsam ilk yarıda yalnızca 5 veya 6 faul yapmıştık. Bu bizi bence çok etkiledi ama oyunun devamında bunu düzeltip özellikle üçüncü periyotta oyunun hakimiyetini alıp kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İnşallah ikinci yarıda da böyle devam edeceğiz ve ligi yukarılarda bitireceğiz."