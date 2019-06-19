Ufuk Sarıca Pınar Karşıyaka'da

Gelecek sezon Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak isteyen Pınar Karşıyaka, A Mili Basketbol Takımımızın antrenörü Ufuk Sarıca ile anlaştı.



İzmir ekibi, daha önce Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşadığı Sarıca ile 2 yıllık kontrat imzaladı.

MAHMUTİ İLE ANLAŞAMADI

Geçtiğimiz haftalarda Oktay Mahmuti ve koç Ufuk Sarıca ile görüşmeler gerçekleştiren Karşıyaka, Başkan Büyükarcı'nın açıkladığı üzere bütçe onaylarını bekleniyordu. Gelişmeler sonucunda Ufuk Sarıca, Karşıyaka'ya imza atan isim oldu.



Yeşil-kırmızılıların kısa süre içerisnde Sarıca'yı resmen açıklaması bekleniyor. Öte yandan Sarıca, A Milli Erkek Basketbol baş antrenörlüğüne devam edecek.