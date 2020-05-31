Uğur Demirok: Fenerbahçe maçı bizim için milattı

Süper Lig'de geride kalan 26 haftada topladıkları 26 puanla küme düşme hattının 1 puan yukarısında 14. sırada bulunan yeşil-beyazlıların 31 yaşındaki oyuncusu, açıklamalarda bulundu.

Konyaspor camiasının bu tür zorlukların altından kalkabilecek güçte ve büyüklükte olduğunu belirten Uğur, "İnanmazsan başaramazsın, inanmak başarmanın yarısıdır. Camia olarak masöründen, malzemecisine, ahçısına kadar herkes inanıyor. Bazen futbolda işler istediğiniz gibi gitmez ama biz sahada elimizden geleni yapacağız. Temennim ve isteğim Allah'ın izniyle bu ligde kalacağız." ifadelerini kullandı.

''F.BAHÇE MAÇI BİZİM İÇİN MİLATTI''

Bülent Korkmaz'dan önce gol yollarında bireysel performanstan kaynaklanan sıkıntılar çektiklerini dile getiren tecrübeli defans, "Konyaspor olarak ilk yarıda çok kötü bir süreç yaşadık. Uzun süre iç sahada galibiyetimiz yoktu. Son Fenerbahçe maçı bizim için milattı diyebiliriz çünkü takımın öz güveni yerine geldi. Galibiyetler her zaman oyuncunun ve takımın öz güvenini yerine getirir. Takım olarak biraz öz güven eksikliğimiz vardı ama bunu kazandık." diye konuştu.