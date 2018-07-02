Uğur Demirok resmen Konyaspor

Atiker Konyaspor, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Uğur Demirok'u 2 yıllığına kadrosuna kattı.

MERKEZ SAVUNMAYI GÜÇLENDİRMEK İÇİN UĞUR'LA ANLAŞTIK

Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'ndaki imza töreninde konuşan Atiker Konyaspor İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, “2018-2019 sezonunda merkez savunmamızı daha da güçlendirmek için A Milli Takım'da da forma giymiş bir isimle, Uğur Demirok ile bugün iki yıllık resmi sözleşme imzaladık. Bilindiği üzere yeni sezon için Rıza Çalımbay hocamızla anlaştık. Onun bilgi, beceri ve tecrübesine güveniyoruz. Bu doğrultuda karşılıklı istişarelerde bulunarak önümüzdeki sezon, hedefi olan ve ses getirecek bir takım oluşturabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bu düşüncenin içinde yer alacak isimlerden biri de Uğur Demirok. Daha önce oynadığı takımlardaki performansını hepimiz biliyoruz. Atiker Konyaspor'umuza da büyük katkısı olacağına inanıyoruz. Kendisine, şehrimize ve kulübümüze hoş geldin diyor, her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.