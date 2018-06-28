Uğur Demirok Konyaspor'da

Konyaspor, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Uğur Demirok'u kadrosuna kattı.
HER KONUDA ANLAŞMAYA VARDIK
Konyaspor İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, "Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile koordineli yürüttüğümüz transfer çalışmalarında ilk olarak savunmamızın merkezinde forma giyecek olan stoper Uğur Demirok ile her konuda anlaşmış bulunmaktayız. Kendisi için hafta başında kulübümüzde bir imza töreni düzenleyeceğiz. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
2016 yazında Trabzonspor'a gelen Uğur, 2 sezon boyunca bordo-mavili kulüpte forma giydi.