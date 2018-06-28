Uğur Demirok Konyaspor'da

Hakem Brezilya maçında penaltı verdi VAR iptal etti

1 Tolga Ciğerci Galatasaray idmanına katılmadı Son şampiyon Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına başladı. Yapılan antrenmana geçtiğimiz sezondan beri ağrılarını öne süren Tolga Ciğerci kaltılmadı.

2 Japonya sarı kart ile son 16 turunda Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı. Senegal'le aynı puan ve averaja sahip olan Japonya, kural gereği Senegal'den daha az sarı kart gördüğü için son 16 turuna yükseldi.

3 Löw: Elenmemizden Mesut sorumlu değil Almanya Teknik Direktörü Löw, Dünya Kupası'na veda etmelerinin ardından yaptığı açıklamada "Elenmemizden sadece Mesut sorumlu değil, sorumluluğu ben üstleniyorum" dedi.

4 Ronaldo'nun serbest kalma bedeli Real Madrid yönetimi, Ronaldo'nun serbest kalma bedelini 1 milyar eurodan 120 milyon euroya düşürdü.

5 Fenerbahçe Wilshere'i İstanbul'a getirdi Fenerbahçe'nin, Arsenal ile sözleşmesi sona eren Jack Wilshere'i İstanbul'a getirdiği, yıldız futbolcunun bugün stadı ve tesisleri gezdiği öğrenildi.

6 Cocu ilk antrenmanına çıktı Fenerbahçeli futbolcularla tanışan Phillip Cocu, ilk antrenmanına çıktı. Henüz takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan Volkan Demirel ise çalışmada yer almadı.

7 Fransa'da 30 futbolcuya men cezası verildi Fransa Futbol Federasyonu, bahis yasaklarına uymayan 30 futbolcu ve 6 antrenöre men cezası verdi.

8 Galatasaray'ın Milan'dan istediği futbolcular Galatasaray yönetimi, Avrupa'dan men edilen ve ekonomik kriz nedeniyle oyuncularını satmak zorunda olan Milan'dan Kalinic veya Bacca'yı transfer etmek için girişimlere başladı.

9 Messi muhabirin verdiği muskayla maça çıktı Dünya Kupası grup maçlarında henüz beklentileri karşılayamayan Messi, çorabında muska taşıma kararı aldı.