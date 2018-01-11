Uğur Meleke: Şans hep Fatih Terim'in yanında

Hürriyet gazetesi spor yazarı Uğur Meleke, Fatih Terim'le ilgili ilginç bir yazı kaleme aldı.

Terim'in çok başarılı bir teknik adam olduğunu söyleyen Meleke, "Ancak şans da hep yanında olmuştur" dedi.

İşte o yazı:

"Benim de bu satırları yazabiliyor olmamın altında bir sürü tesadüfün etkisini inkâr edemem, hatta gülerek anlatırım her yerde. Gülümseyerek okuyacağınızı umduğum alternatif bir Terim kronolojisi yazdım bugün. Terim’in, futbol tarihimizde onlarca güzel sayfa açtığı tartışılmaz. 500 sayfalık Türk futbol ansiklopedisi yazılsa 300’ü ondan bahseder. O, ülke futbolunun tartışmasız 1 numaralı tarih yazıcısı. Ama yazdığı bazı sayfalarda işlerinin zincirleme tesadüfler sonucu çok iyi gittiğinin altını da çizmeli."

TERİM’İN İLK 2 MİLLİ MAÇI

"Terim’in hoca olarak ilk gündeme oturuşu, 1993’te Piontek’ten aldığı milli takım göreviyle olmuştu. ABD’94 elemelerinde ilk 8 maçta sadece San Marino’yu yenebilmiş millilerin hayalleri bitmiş, Piontek’in yerine Terim geçmişti. Terim’in kalan iki maçının da iç sahada olması ilk şansı. Norveç’in Dünya Kupası’nı, Polonya’nın da elenmeyi garantilemesi de 2. şansı. Terim, ulusal görevdeki bu ilk 2 maçında Norveç ve Polonya’yı İstanbul’da 2-1’lik skorlarla mağlup ederek, harika milli takım kariyerine şanslı bir başlangıç yapmıştı."





DEVLER VARKEN İSVEÇ'İ ÇEKTİK

"Terim’in Euro’96 elemelerine 5’inci torbadan giren Türkiye’yi finallere götürmesi, başlı başına bir efsane. Ama o elemelerde ilk torbada İtalya-Almanya-Fransa-Hollanda varken en düşük katsayılı İsveç’i çekmemiz büyük şans. O İsveç’ten toplamda 4 puan aldık, ayrıca ikinci torba kuramız da fena değil: Torbada İspanya ve Portekiz varken biz İsviçre’yi çekmişiz. O İsviçre’yi deplasmanda yendiğimiz maç da şüphesiz kader belirleyiciydi."

"Euro’96 finalleri kurası ilkeldi, sadece 4 seribaşı belirliydi: Ev sahibi İngiltere, katsayı liderleri Almanya-İspanya ve son şampiyon Danimarka. 12 takımsa hiçbir kritersiz, rastgele gruplara dağıtılmışlardı.Şanslı takımımız, 4 seri başı içinde İngiltere-Almanya-İspanya’yı değil, Danimarka’yı çekti. Kalan 11 ülkeden de Fransa, İtalya’yı pas geçip Hırvatistan ve Portekiz’le eşleşti. A Grubu’nda İngiltere-Hollanda, B Grubu’nda Fransa-İspanya, C Grubu’nda Almanya-İtalya varken bizim bunların hiçbiriyle karşılaşmamamız, iyimser ifadeyle kura şansıydı herhalde!"





YUNANİSTAN'IN GELMESİ BÜYÜK ŞANSTI

"Terim, 2. milli takım döneminde, 2. kez Avrupa Şampiyonası’na götürdü Türkiye’yi. Euro 2008 eleme kurasına Türkiye, 2. torbadan girdi. 1. torbada Hollanda, Portekiz, İngiltere, Fransa varken biz son şampiyon Yunanistan’ı çektik, Euro 96 finallerinde Danimarka’yı çektiğimiz gibi. Euro 2008 finallerinde de ev sahibi çekme alışkanlığımızı sürdürüp İsviçre’yi çektik."

"Terim’in G.Saray’la UEFA Kupası kazandığını herkes bilecektir, ama çok az kişi uzun süre Devler Ligi gruplarından çıkamadığını hatırlar. İlk 5 denemede şeytanın bacağını kıramamış, 3.’lükten öteye çıkamamıştı; 2012-13’e kadar. O sezon kurada M.United, Braga ve Cluj’u çeken G.Saray, 4 haftada (sadece Cluj’den aldığı) 4 puandayken, son iki maçta yine şanslıydı: M.United turu geçtiği, Braga da elendiği için G.Saray’ın önüne prestij için çıktılar. İki maçtan 6 puanla Cimbom, Terim’le ilk kez Devler Ligi son 16’sına kaldı."





FUTBOLUN EN BÜYÜK MUCİZESİYLE GİTTİK

"Terim’in Euro 2016 serüveni de benzerdi: İlk 8 maçta 3 galibiyet alındı, kalan 2 maçta iki prestij maksatlı rakiple oynandı. Çekler ve İzlanda turnuvaya gitmeyi garantilemişken karşımıza çıktı ve grubu 3. bitirdik. 94 Dünya Kupası elemeleri ve 2013 Devler Ligi’nden sonra yine Terim’in son iki rakibi, prestij maçlarına çıktı yani. Sonrasını hatırlarsınız: Grup sonuncusu Yunanistan, Macarları, 11 yedekli İspanya, ilk milli maçında gol atan Gaspar’la Ukrayna’yı üzdü. Kazaklar da deplasmanda Letonya’yı yenip sonunculuğa itti. Futbolun en büyük mucizesiyle gittik belki de Fransa’ya."

ŞANSLI DEĞİL Mİ?

"Terim’in G.Saray’a 4. gelişi de şanslıydı: Belki de 16. haftada liderin 1 puan gerisindeyken hoca kovan ilk takımı aldı. İlk haftasında da Beşiktaş, F.Bahçe ve Trabzon takıldı, devreye puan tablosunda gayet avantajlı girdi. Evet, Terim çok başarılı. Ama sanki biraz da şanslı, değil mi?"