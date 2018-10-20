Meleke, Fenerbahçe için en büyük tehlikenin, büyük takım imajı çizememesinin olduğunu söyledi.

"İKİ ANADOLU TAKIMI MAÇI GİBİYDİ"

Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki takımlardan birinin büyük bir takım gibi olmadığını dile getiren ünlü yorumcu, "İki ülkenin futbolu hakkında bilgisi olmayan birisi izlese, bu takımlardan biri büyük takım demez. Ve hatta sahada bir tane iyi oyuncu var o da 7 numaralı siyahi (Robinho) der." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin futbolunda bir gelişme göremediğini belirten Meleke, sarı lacivertlilerin sıradan bir takım gibi oynadığını söyledi.

Uğur Meleke: Fenerbahçe sıradan bir takım gibi VİDEO