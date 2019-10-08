Uğurcan Çakır dev takımların takibinde

Trabzonspor'da Onur Kıvrak'tan formayı teslim alan Uğurcan Çakır, yaptığı kritik kurtarışlarla bordo-mavili takıma birçok kez puan kazandırdı.

Son olarak Ç.Rizespor karşılaşmasında da iyi bir performans sergileyen 23 yaşındaki eldiven, dev kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı.

LİVERPOOL SIKI TAKİP EDİYOR

Alisson Becker'le rekabet edebilecek genç bir kaleci almak isteyen İngiliz devi Liverpool'un Uğurcan'ı takip ettiği öğrenildi.

Ayrıca İngilizlerin yanı sıra Alman ve İtalyan takımlarının da bordo-mavili kalecinin peşinde olduğu belirtildi.

Çakır, Korcan Çelikay ve Serkan Kırıntılı'nın ardından bu sezon en fazla kurtarış yapan 3. kaleci konumunda.