Uğurcan Çakır güven verdi

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldı.
Mücadelenin ikinci yarısında siyah-beyazlı takım Trabzonspor'u adeta kalesine hapsetti. Net fırsatlar bulan Beşiktaş'a genç kaleci Uğurcan Çakır dur dedi.
ONUR KADRO DIŞI KALINCA FORMAYI ALDI
Trabzonspor altyapısından yetişen genç eldiven, Onur Kıvrak'ın kadro dışı bırakılmasının ardından A Takım'ın kalesine geçti.
Onur'un ardından kaleyi devralan Uğurcan'ın performansı merak ediliyordu. Ancak 22 yaşındaki ortaya koyduğu başarılı kurtarışlarla taraftara güven verdi.
BEŞİKTAŞ ATAKLARINA GEÇİT VERMEDİ
Son olarak Beşiktaş maçında rakip takımın ikinci yarıdaki etikili ataklarına geçit vermeyen Uğurcan Çakır, takımının kazandığı puanda öenli rol oynadı.