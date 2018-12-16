Uğurcan Çakır güven verdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada "Beşiktaş 1 puanı hak etti"dedi. Şenol Güneş ise"Rakibin zaman geçirmesi normal 1 puan onlar için kazanç" dedi.

Beşiktaş derbisi için Taksim'de toplanan Trabzonspor taraftarları, Galatasaray'ın mağazası olan GS Store'a saldırdı.

Antalyaspor'u konuk eden Yeni Malatyaspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından puanını 28 yapan Erol Bulut'un öğrencileri ikinci sıraya yükseldi.

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Fatih Terim yeniden ceza alabilir

Başakşehir maçını locadan takip eden Fatih Terim'in, WhatsApp aracılığıyla taktik verdiği için yeni bir ceza alabileceği ifade ediliyor.