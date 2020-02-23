Uğurcan Çakır, kalesinde devleşmeye devam ediyor

Süper Lig'in 23'üncü hafta maçında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

2-2'lik biten karşılaşmaya Uğurcan Çakır'ın performansı damga vurdu.

Bu sezon yaptığı kritik kurtarışlarla Trabzonspor'a hayat veren Çakır, yediği 2 gole rağmen yine de öne çıkan isimlerdendi.

UĞURCAN'DAN TAM 7 NET KURTARIŞ

Genç file bekçisi, Beşiktaş'ın hücum oyuncularına karşı tam 7 net kurtarış yaptı.

23 yaşındaki kaleci, böylelikle İstanbul'da Beşiktaş'a karşı alınan bir puanda kilit rol oynayan isimler arasına adını yazdırmış oldu.

Zorlu karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla takımını Beşiktaş ataklarına karşı ayakta tutan Uğurcan Çakır, sosyal medyada da gündem oldu.