Uğurcan Çakır kalesinde devleşti

Süper Lig'de 20. hafta maçında Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Karadeniz ekibinde kaleci Uğurcan Çakır performansıyla büyük takdir topladı. Genç kaleci Fenerbahçe karşısında kalesinde adeta devleşti.

Opta'nın verilerine göre; Uğurcan Çakır, Sarı-Lacivertli takım karşısında 8 kurtarış yaparak rekorunu egale etti.

MURİÇ UĞURCAN'I TEBRİK ETTİ

Karşılaşmanın 43. dakikasında Vedat Muriç skoru 2-2'ye getirmeye çok yaklaştı ancak Uğurcan Çakır buna izin vermedi.

Kale dibinde Kosovalı golcünün şutunu çıkaran genç file bekçisi izleyenlerin takdirini topladı.

Pozisyon kornerle sonuçlanırken Muriç, Uğurcan'ın yanına gelip genç kaleciyi tebrik etti.

23 yaşındaki ilk karşılaşmada da 8 kurtarış yapmıştı.

Başarılı kaleci maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"KURTARDIKÇA ÖZGÜVENİM GELİYOR"

Uğurcan Çakır yaptığı açıklamada, "Maça 1 golle başladık ama hayırlısı buymuş. Sonra golleri bulduk ve oyunu tuttuk. İyi defans yaptık. Benim kurtarışlarımın önemi yok takım halinde kazandık. Bazen ilk goller hayırlı oluyor. Çok erken gol yedik. Biz kendimize çok güveniyorduk. Çok kariyerli oyunculardan kuruluyuz. Çok iyi bir hocamız var. Gol yedikten sonra öne geçeceğimizi biliyorduk. Galip gelmeyi bildik çok mutluyuz. Allah nasip etti ben de konsantre oluyorum. Çalışıyorum. Kurtardıkça kaleci için özgüven geliyor. Takım arkadaşlarım mücadele ederken onlara yardımcı olmak adına daha çok savaştım. Taraftara telekkür ediuotuz. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hocalarımıza teşekkür ediyorum. Hedeflerimizin doğrultusunda önemli bir maç kazandık. Tek tek kazanıp şampiyonluk yolunda yürümek istiyoruz" ifadelerini kullandı.