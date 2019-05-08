Uğurcan Çakır: Ligi 2. sırada bitireceğiz

Bordo-mavili takımda sezona üçüncü kaleci olarak başlayan ancak bulduğu şansı iyi şekilde değerlendirerek birinci kaleci konumuna gelen, ardından da A Milli Takım kadrosuna davet edilen Uğurcan Çakır, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.

Bu hızlı çıkışını çok çalışmasına, sabretmesine ve her an oynayacak gibi kendisini hazır tutmasına bağlayan genç kaleci, verilen şansı iyi değerlendirdiğini anlattı.

Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un yakaladığı çıkışta önemli faktörün genç oyuncuların performansı olduğunu ifade ederek, "Genç oyuncularla oynamaktan büyük keyif alıyorum. Sahada yanımda gördüğümde ayrı bir mutluluk yaşayıp, ekstra motive oluyorum. Çünkü hepimiz Trabzonsporluyuz ve bu takım için her şeyimizi ortaya koyuyoruz. Altyapıda iyi oyuncular var. İnşallah onlar da en kısa zamanda aramıza katılır." ifadelerini kullandı.

Ligdeki hedeflerine değinen Uğurcan, şöyle devam etti:

"Bu sezonu ikinci sırada bitirebileceğimizi düşünüyorum. Üstümüzdeki takımlarla çok fark yok. Biz de iyi bir çıkış yakaladık. En yakın rakibimiz Beşiktaş ile kendi sahamızda karşılaşacağız. Oynayacağımız maçları kazanıp, en iyi noktada ligi bitirmek istiyoruz. Avrupa çok farklı bir arena. Hem ülkemizi hem de kendimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bizim değerimize değer katacağını düşünüyorum. Takımda iskelet kadro oluştu. İyi oyunculardan oluşan iyi bir kadromuz var. Oyuncuların birbirleriyle ilişkileri çok iyi. Gelecek sezon takviyelerle birlikte, başta şampiyonluk hedefi olmak üzere, her kulvarda başarılı olmayı amaçlıyoruz."