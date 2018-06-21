Ujfalusi: Galatasaray ve Atletico'yu unutamıyorum

Galatasaray'ın eski futbolcularından Tomas Ujfalusi, kariyerindeki utumadığı takımların Atletico Madrid ve Galatasaray olduğunu söyledi.

İKİ TAKIMI DA UNUTAMIYORUM

2011 yılında Atletico Madrid'den Galatasaray'a transfer olan ve 2 sezon boyunca sarı kırmızılı forma ile başarılı bir performans sergileyen Çek futbol adamı, ''En başarılı olduğum kulüp tabii ki Atletico Madrid. Orada Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa'yı kazandım. Ama aynı zamanda İstanbul'da da çok eğlendim. Galatasaray ile iki lig şampiyonluğu ve iki lig kupası kazanmıştık. Unutamadığım iki takım.'' sözlerini kullandı.

DÜNYA KUPASI FAVORİLERİ

Dünya Kupası hakkında da konuşan Tomas Ujfalusi, ''Birçok takım var ama favorilerim İspanya, Fransa ve Belçika. Uruguay'ın da başarılı olmasını isterim çünkü orada çok sayıda eski takım arkadaşım var. İlk maçlarda beni en çok şaşırtan ise Meksika oldu.'' dedi.