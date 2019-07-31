Ukrayna basını: Konoplyanka imzaya gidiyor

Bu yaz Schalke'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ukraynalı futbolcu Yevhen Konoplyanka'nın transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Konoplyanka için Schalke ile görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.

FENERBAHÇE'YE YILIN ÇALIMI

Daha önce Alman basını tarafından menajeri Fali Ramadani aracılığıyla Fenerbahçe'yle görüştüğü duyurulan 29 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla ilgili ülkesinden gelen son haberse gündeme bomba gibi düştü.

Haberde Konoplyanka'nın kazanacağı senelik ücretin 3 milyon euro olacağı kaydedilirken Schalke'ye ödenecek bonservis bedeliyle ilgiliyse herhangi bir bilgiye yer verilmedi.