Ukraynalı sol bek Mykolenko Fenerbahçe'nin takibinde

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde en fazla uğraş verdiği pozisyon olan sol beke takviye yapamadı. Sarı-lacivertliler bu açığı ocak ayında kapatmayı hedefliyor.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO

Kadrosunda tek sol bek Hasan Ali Kaldırım olan Fenerbahçe, milli oyuncunun sakatlığında Dirar'ı o bölgede kullandı. Faslı oyuncunun ameliyat olması sebebiyle 1 ay sahalardan uzak kalacağı bu dönemde ise Hasan Ali dönecek.

Ancak Ersun Yanal, sol bek için Hasan Ali'nin alternatifsiz olmasından dolayı ısrarla transfer istiyor. Sol bek transferini zorunlu kılar etkenlerden biri de 29 yaşındaki futbolcunun sakatlığının tekrar etme ihtimali.

Sol bek arayışlarında olan Fenerbahçe'nin Ukrayna-Portekiz mücadelesinde genç sol bek Vitali Mykolenko'yu izlettiği öğrenildi. Yanal'ın olumlu rapor verdiği oyuncu için devre arasında teklif yapılacağı ifade ediliyor.

Dinamo Kiev forması giyen 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 13 maçta 5 asist yaptı. Mykolenko'nun güncel piyasa değeri Transfermarkt'e göre 6 milyon euro.