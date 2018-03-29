ULEB Avrupa Kupası'nda program belli oldu

Video Hakem, Türkiye'de ilk kez hatalı bir kararı düzeltti

1 Milli gururumuz Ersan İlyasova'dan FETÖ'cü Enes'e blok Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Türkiye için gurur gecesi vardı. Philadelphia 76ers takımında oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova FETÖ'cü Enes Kanter ile karşılaştı, blokla yere serdi.

2 G.Saray-Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak, Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinde Fırat Aydınus görev yapacak.

3 Aziz Yıldırım: Doktorlar başkanlık yapabilirsin dedi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bir taraftarın "Sağlığınız nasıl?" sorusuna, "Check up yaptırdım. Doktorlar, '3 yıl daha başkanlık yapabilirsin' dediler" şeklinde cevap verdi.

4 İsmet Badem: Babası Mehmet'i dövüyor Yaşadığı ağır psikolojik rahatsızlık nedeniyle aylardır Atatürk Havalimanı'nda yaşayan Mehmet Şanlı'yla konuşan İsmet Badem, "Babasından dayak yiyor" dedi.

5 Rıza Çalımbay: Şampiyonluğun en güçlü adayı G.Saray Gomis ve Rodrigues'e karşı özel önlem almayı planlayan Rıza Çalımbay, "Galatasaray şampiyonluğun birinci adayı ama bizim de hedeflerimiz var" dedi.

6 F.Bahçe, sayılmayan şampiyonluklar için başvuru yapacak Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu, arşiv taramalarının tamamlanmak üzere olduğunu, ve 1959'dan önceki şampiyonluklar için başvuru yapacaklarını söyledi.

7 Ahmet Ağaoğlu başkanlığa aday oldu Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, başkanlığa aday olduğunu resmen açıkladı.

8 Aziz Yıldırım: FETÖ’nün yapamadığını biz beceriyoruz Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, seçimle ilgili yaptığı konuşmada "Aziz Yıldırım da kazansa, Ali Koç da kazansa Fenerbahçe bölündü. FETÖ’nün yapamadığını biz beceriyoruz." dedi.

9 Pepe: Beşiktaş'ta uzun yıllar kalmak istiyorum Beşiktaş'ın Portekizli savunma oyuncusu Pepe, siyah-beyazlı takımda aile ortamıyla karşılaştığını ve uzun yıllar Beşiktaş forması giymek istediğini dile getirdi.