ULEB Avrupa Kupası'nda program belli oldu

ULEB Avrupa Kupası'nda Darüşşafaka ile Rusya ekibi Lokomotiv Kuban'ın karşı karşıya geleceği final serisinin programı belli oldu.
Toplamda iki galibiyete ulaşan ekibin sezonu ULEB Avrupa Kupası şampiyonu olarak tamamlayacağı seride ilk maç 10 Nisan Salı günü Krasnodar'da oynanacak. Müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Seride ikinci maç 13 Nisan Cuma günü Darüşşafaka'nın ev sahipliğinde İstanbul'da Volkswagen Arena'da saat 20.15'te oynanacak. İki maçın ardından seride eşitlik olması durumunda, şampiyonu belirleyecek son müsabaka 16 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Krasnodar'da yapılacak.
ULEB Avrupa Kupası'nda sezonu şampiyon tamamlayacak ekip, gelecek sezon THY Avrupa Ligi'ne katılım hakkını da elde edecek.