Uli Hoeness: Mbappe'yi alacak paramız yok

Paris Saint-Germain ve Fransa Milli Takımı'nın altın çocuğu Kylian Mbappe ile ilgili transfer dedikoduları çıkmaya devam ederken Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness'ten Fransız futbolcuyla ilgili açıklama geldi.

Alman Basın Ajansı'na konuşan Hoeness, ''Elimden gelse Mbappe'yi hemen alırdım. O, gerçekten harika bir futbolcu. Ancak Mbappe'yi satın alacak paraya sahip değiliz'' dedi.

Zaman zaman adı Bayern Münih'le de anılan Kylian Mbappe, başta Real Madrid olmak üzere birçok dev kulübün transfer hayali olarak biliniyor. 20 yaşındaki yıldız futbolcu, 2017 yazında Monaco'ya satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanmış ve bir sonraki sezon PSG, oyuncunun opsiyonunu kullanarak transferi tamamlamıştı.

Başken ekibi, Mbappe için Monaco'ya toplamda 180 milyon Euro'luk ücret ödedi. Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunuyor.