Ülke puan sıralamasında son durum

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden ekiplerin aldıkları puanlar, ülkelerin UEFA sıralamasını belirliyor. Bu sıralamayla da takımların, Devler Ligi ve Avrupa Ligi'ne direkt katılma veya ön eleme oynama durumları şekilleniyor.

Süper Lig'de şampiyon olan takımın gelecek yıl Devler Ligi'ne direkt katılabilmesi için UEFA ülke puanları sıralamasında ilk 10'da yer almamız veya Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın kendi liginde turnuvaya direkt katılacak konumda olması gerekiyor.

AVUSTURYA HEMEN ARKAMIZDA

Avrupa'da sezona başlarken ilk 10'da yer almayı hedeflerken 12. sırada bulunan Avusturya'ya geçilme tehlikemiz var.

Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ne veda etti. Dün Club Brugge'le 1-1 berabere kalan Galatasaray ise Devler Ligi'nden elendikten sonra Avrupa Ligi'ne katılma şansını da mucizelere bıraktı.

Grubunda 7 puanla lider olan Başakşehir'in durumu ise son 2 maçta alacağı skorlara bağlı.

UEFA sıralamasında bir basamak arkamızda olan Avusturya'nın 3 temsilcisi de gruplarında iddiasını sürdürüyor. Devler Ligi'nde yer alan Salzburg bu akşam Genk'i yenerse gruptan çıkma şansını sürdürecek, Avrupa Ligi'ne katılmayı ise garantileyecek.

Rakibimizin diğer takımları LASK ve Wolfsberger'in de Avrupa Ligi'nde tur atlama durumları mevcut.

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