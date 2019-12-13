Ülke puanı sıralamasında son durum

Bu sezon ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlarımız, futbolseverleri hayal kırıklığına uğrattı.

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor grubunu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda ederken tek sevindirici haber Başakşehir'den geldi.

Turuncu-lacivertli takım, Gladbach'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmeyi başardı.

AVUSTURYA'NIN 2 TEMSİLCİSİ VAR

Başakşehir hem aldığı galibiyet ile önemli bir katkı sağladı hem de lider ve seribaşı olarak gireceği kura sonrası Şubat 2020'de tur atlama imkanı yakaladı.

Ülke puanı sıralamasında 11. basamakta bulunan Türkiye'nin 32.800 puanı var. En önemli rakibimiz Avusturya ise 32.125 puan yaptı. Avusturya'nın iki takımı Salzburg ve LASK Linz yoluna devam ediyor. İki takım da seri başı oldu.

Ukrayna ise 33.500 puana sahip ve sadece Shakhtar Donetsk yoluna devam ediyor. Ukrayna ekibi UEFA Avrupa Ligi'nde seri başı olamadı ve Başakşehir ile eşleşebilir.

Eğer böyle bir eşleşme olur ve Başakşehir tur atlarsa önemli bir avantaj sağlayabiliriz.

İşte ülke puanı sıralaması:

Hollanda: 35,150

Ukrayna: 33,500

Türkiye: 32,800

Avusturya: 32,125